В «ТНС энерго Воронеж» сменился управляющий директор

Управляющим директором ПАО «ТНС энерго Воронеж» назначен Артем Зарва, подтвердил «Ъ-Черноземье» источник, знакомый с ситуацией. Данные о новом руководителе уже размещены на сайте компании. Господин Зарва также является заместителем генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго». Источник «Ъ-Черноземье» подчеркнул, что произошла уже третья смена руководителя воронежского филиала компании за последний год.

Предыдущий управляющий директор Василий Китаев, занимавший должность всего несколько месяцев, покинул пост по собственному желанию. До назначения в Воронеж Артем Зарва занимал должность заместителя генерального директора по реализации и техническому управлению в «ТНС энерго Кубань», а ранее руководил направлением реализации в «ТНС энерго Тула».

По данным Rusprofile, ПАО «ТНС энерго Воронеж» было зарегистрировано в Воронеже в 2004 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 30 млн руб. Входит в ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"». Согласно отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», 86,41% компании принадлежит головной структуре группы, еще 3,93% — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 3,86% — ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», менее 1% — ПАО «ТНС энерго Кубань». ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"» в свою очередь контролируется столичным АО «Финальянс СТ» (30% акций) и кипрским Sunflake Limited (28,26%). Выручка в 2024 году составила 36,9 млрд руб., чистая прибыль — 707,2 млн руб.

Ульяна Ларионова