Скончался директор «Воронежтеплосети» Андрей Бутырин

На 59-м году жизни скоропостижно скончался директор муниципального казенного предприятия «Воронежтеплосеть» Андрей Бутырин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Петрин. Причины смерти и время прощания не уточняются.

Андрей Бутырин руководил «Воронежтеплосетью» с 2017 года. Он окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (на сегодня в составе Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина) и в течение десяти лет служил в вооруженных силах РФ. После увольнения из армии связал свою карьеру с жилищно-коммунальным хозяйством.

В конце июня на 75-м году жизни скоропостижно скончался экс-депутат Курской областной думы Николай Носов.

Ульяна Ларионова