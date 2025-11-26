На Ставрополье региональный проект позволяет поддерживать культуру

В Ставропольском крае идет реализация регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» позволила выполнить масштабную реставрацию историко-краеведческого музея им. Михаила Мамонтова, осуществлять капремонт и техническое переоснащение библиотек, обновлять сельские ДК и создавать клубные пространства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено администрацией Александровского муниципального округа Ставропольского края Фото: предоставлено администрацией Александровского муниципального округа Ставропольского края

Как рассказали в правительстве Ставрополья, общие вложения в реализацию здесь регпроекта превышают 191 млн руб. Это средства федерального, регионального и местного бюджетов. Так, только на капремонт здания историко-краеведческого музея им. Михаила Мамонтова, обновление его коммуникаций и оборудования было направлено около 20 млн руб. В результате, строители вернули фасаду исторический облик, запустили современное оборудование для отопления и водоснабжения, установили системы безопасности и видеонаблюдения. В обновленных залах сотрудники музея создали экспозиции, посвященные нумизматике, минералогии, этнографии и боевой славе.

В министерстве культуры региона пояснили, что Михаил Мамонтов, почетный гражданин Новоселицкого района и ветеран Великой Отечественной войны, основал музей как оплот духовных ценностей и символ преемственности поколений. Его инициатива продолжена в рамках национального проекта «Семья» и регпроекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», нацеленных на укрепление традиций через развитие инфраструктуры. В частности, помимо обновления учреждений культуры, в крае специалисты приводят в порядок дворцы культуры, музеи и библиотеки, делают их доступными и интересными для разных возрастов.

Важен каждый пункт

В этом году на Ставрополье под руководством министерства культуры края проводится капремонт и переоснащение минимум пяти библиотек в Александровском, Андроповском, Новоалександровском, Туркменском и Труновском округах. Каждой из них будет присвоен статус модельной библиотеки. Кстати, регион — лидер в РФ по количеству таких объектов: работают 26 модельных библиотек.

Кроме того, по национальному и региональному проектам произошло обновление более 50 зданий муниципальных домов культуры (ДК) в 23 округах, было создано 66 новых клубных пространств. Это значительно расширило возможности для культурного досуга и творческого развития жителей.

В ходе реализации регпроекта особое внимание уделяется сельским территориям, где крайне важны сохранение семейных и культурных ценностей, поддержка и развитие объектов культуры. И речь не только о реконструкции зданий и расширении возможностей для досуга. Отдельное большое направление — организация фестивалей и др. событий, повышающих интерес к истории края, его традициям и духовному наследию.

Ради тысячи голосов

Впрочем проведение ярких и интересных событий актуально и для городов региона. Так, в октябре 2025 года в Железноводске прошел окружной этап XI Всероссийского хорового фестиваля, организованного Всероссийским хоровым обществом при поддержке Министерства культуры РФ. Он проводится с 2014 года и стал площадкой для десятков тысяч вокалистов по всей стране. Этот фестиваль зафиксирован и в дорожной карте регпроекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». На площадке городского Дворца культуры имени Сергея Пускепалиса собрались 17 коллективов из Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни и Ставрополья. Участники представили более 50 произведений в академическом стиле, продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства. Гран-при получил сводный состав «Цветные сны» под руководством Анны Коротких Детской музыкальной школы города Лермонтов. Этот фестиваль на 100% отвечает задачам национального и регионального проектов. Как пояснили в правительстве края, такие массовые мероприятия способствуют усилению действующей в регионе сети учреждений культуры и формированию среды для всестороннего развития каждой отдельной семьи и общества в целом.

Таким образом, реализация регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» позволяет на Ставрополье не только сохранить историко-культурное наследие, развивать необходимую инфраструктуру, поддержать творческую активность и патриотическое воспитание, но и укреплять традиции в интересах новых поколений. Все это становится основой для устойчивого развития региона и повышения здесь качества жизни.