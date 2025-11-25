Власти хотят повысить налог на имущество физлиц в Нижнем Новгороде с 2026 года

Мэрия Нижнего Новгорода внесла в гордуму проект решения о налоге на имущество физических лиц. Минимальная ставка с 2026 года будет составлять 0,2% от кадастровой стоимости, следует из проекта решения.

Сейчас минимальная ставка в Нижнем Новгороде составляет 0,1% - на недвижимость кадастровой стоимостью до 10 млн руб. От 10 до 50 млн она составляет 0,2%, от 50 до 300 млн - 0,3%.

В Кстовском округе, присоединенном к Нижнему Новгороду, минимальная ставка также составляет 0,1%.

В проекте решения предлагается минимальную ставку установить в размере 0,2% - для недвижимости кадастровой стоимостью до 50 млн руб. включительно.

Ставка для недвижимости от 50 до 300 млн руб. останется прежней - 0,3%. Максимальная ставка, на имущество дороже 300 млн руб,. тоже сохранится - 2,5%.

Как писал «Ъ-Приволжье», проект решения о налоге на имущество физлиц гордума рассмотрит на очередном заседании 26 ноября. За час до заседания вопрос рассмотрят на внеочередном заседании профильных комиссий. На тех же заседаниях будут обсуждать введение туристического налога, его предлагается установить в размере 2% на 2026 год, 3% - на 2027 год, 4% - на 2028 год и 5% - с 2029 года.

Галина Шамберина