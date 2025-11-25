Нижегородская мэрия внесла в гордуму проект решения о туристическом налоге

Администрация Нижнего Новгорода внесла в городскую думу проект решения о туристическом налоге. 26 ноября за час до планового заседания гордумы этот вопрос обсудят на совместном заседании комиссий по бюджету и по развитию экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также на заседание вынесены вопросы о земельном налоге и о налоге на имущество физлиц. Проекты решений по всем трем вопросам пока не опубликованы.

Туристический налог в Нижнем Новгороде вводят впервые. Как писал «Ъ-Приволжье», мэрия, не дожидаясь решения думы, уже заложила 200 млн руб. доходов от этого налога в проект бюджета города на 2026 год. Согласно федеральному закону, налоговые ставки в 2026 году не должны превышать 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, с 2029 года — 5% от налоговой базы — стоимости услуги в квалифицированных средствах размещения.

Решения по земельному налогу и налогу на доходы физлиц в любом случае необходимо принимать заново — в связи с объединением Нижнего Новгорода и Кстовского округа в единый муниципалитет.

Ставки по земельному налогу составляют сейчас от 0,3% до 1,5%, по налогу на имущество физлиц — от 0,1 до 2,5%.

Галина Шамберина