Прокуратура оштрафовала мэрию Минеральных Вод за небезопасные мосты

Минераловодская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о транспортной безопасности на территории округа, где эксплуатируются девять мостовых сооружений, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

В ходе проверки установлено, что ответственным должностным лицом муниципалитета не были разработаны и утверждены паспорта безопасности данных объектов, что является обязательным требованием для обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры. По результатам проверки прокуратура вынесла постановление о привлечении к административной ответственности и наложении штрафа в размере 20 тыс. руб. на исполняющего обязанности руководителя управления муниципального хозяйства администрации округа.

Санкции были применены на основании части 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности. Контроль за устранением выявленных нарушений остается на постоянном контроле межрайонной прокуратуры.

Основные причины дела связаны с отсутствием необходимых документов, обеспечивающих безопасность эксплуатации мостов, что создает риск для транспортной инфраструктуры и непосредственно для жителей региона. Паспорта безопасности объектов транспортной инфраструктуры должны содержать технические характеристики, меры безопасности и контакты ответственных лиц, что позволяет своевременно выявлять и предотвращать аварийные ситуации. Сумма штрафа в 20 тыс. руб. является минимальной по данной статье, что отражает серьезность нарушения, но позволяет администрации округа оперативно исправить недочеты. По законодательству, нарушение этих требований может повлечь более суровые меры ответственности, включая административное приостановление деятельности или уголовное наказание, если нарушение повлечет причинение ущерба.

Станислав Маслаков