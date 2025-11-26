Мэрия Челябинска планирует ежемесячно получать 12 млн рублей от платных парковок

Администрация Челябинска рассчитывает получать от платных парковок ежемесячный доход в размере около 12 млн руб. Об этом сообщил на пресс-конференции 26 ноября глава города Алексей Лошкин.

Мэр напомнил, что платные парковки начнут работать летом 2026 года. Весной на дорогах сделают специальную разметку. Стоимость таких парковочных мест пока не определена, но, по словам Алексея Лошкина, ориентиром являются соседние города. А тарифы там варьируются от 30 до 100 руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в октябре МКУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей» заключило договор на организацию платных парковок с московской компанией «Городские технологии». Стоимость контракта — 31,2 млн руб. Платные стоянки появятся на проспекте Ленина, улицах Васенко, Елькина, Цвиллинга, Воровского, Красной, Пушкина, возле Театральной площади и площади Революции, перед железнодорожным вокзалом, а также в районе перекрестка улиц Елькина и Либкнехта. Всего запланировано создание 1550 машиномест.

В середине ноября на будущих платных парковках начали устанавливать видеокамеры. Челябинске реализуется гибридный проект, включающий 18 стационарных и три мобильных комплекса фиксации.