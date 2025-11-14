В Челябинске начали устанавливать камеры на будущих платных парковках

В Челябинске приступили к организации платных парковочных мест. Стационарные камеры установят до конца недели, сообщает пресс-служба мэрии.

В Челябинске реализуется гибридный проект, включающий 18 стационарных и три мобильных комплекса фиксации. Три автомобиля будут ездить по заранее определенным маршрутам мимо парковочных мест раз в 15 минут (бесплатный период). В это время камеры, имеющие угол обзора 360 градусов, считывают номер транспортного средства, устанавливают владельца через базу данных и сверяют с перечнем льготников. В случае неоплаты парковки водителю приходит штраф.

Со следующей недели подрядчик начнет установку серверного оборудования и настройку программного обеспечения. Тестирование системы запланировали на 1 апреля. Первое время владельцы автомобилей не будут оплачивать парковку, они смогут опробовать мобильное приложение и оценить предстоящие расходы. Средства от платных парковок направят на развитие городской инфраструктуры.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, организует платные парковки в городе московская компания ООО «Городские технологии». Полноценно они начнут работу в июне 2026 года. На первом этапе планируется организация 1,5 тыс. платных парковочных мест.

Виталина Ярховска