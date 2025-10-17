Московская компания будет организовывать платные парковки в Челябинске

Челябинское муниципальное казенное учреждение «Эксплуатация внешних инженерных сетей» заключило контракт на организацию платных парковок в городе с московским ООО «Городские технологии». Подрядчик снизил цену с 65 млн до 31,2 млн руб., указано на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, поставщику необходимо настроить автоматизированную систему для организации и контроля работы парковок. Она будет включать: интернет-портал с личными кабинетами пользователей, сервис для приема оплаты от автомобилистов, мобильное приложение, чат-бота технической поддержки, технические решения с интеграцией видеонаблюдения для выявления нарушений, мониторинга и информирования сотрудников парковки. Кроме того, компания поставит серверы и программно-аппаратные комплексы фотовидеофиксации, после чего смонтирует оборудование.

Платные парковки в Челябинске планируют организовать на проспекте Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Энгельса, возле пересечения со Свердловским проспектом, а также с улицей Российская; по улицам Васенко и Елькина на участке от проспекта Ленина до улицы Коммуны; на улице Цвиллинга, недалеко от театра оперы и балета имени Михаила Глинки и улицы Тимирязева. Кроме того, стоянки организуют на улицах Воровского и Красной рядом с торгово-развлекательным комплексом «Урал»; возле перекрестка улиц Елькина и Либкнехта; по бокам от сквера на площади Революции и перед Театральной площадью; на улице Пушкина от проспекта Ленина до улицы Тимирязева; на территории перед железнодорожным вокзалом.

Контракт финансируется из бюджета Челябинска. Срок окончания работ — через полгода после заключения договора, срок исполнения всего соглашения установлен до конца 2026 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Городские технологии» зарегистрировано в Москве в 2017 году. Учредителем и головной компанией является АО «Атомэнергопром», поставляющее комплексное оборудование для предприятий атомной промышленности и энергетики. Руководит организацией Елена Лекомцева. Выручка подрядчика за 2024 год составила 633,4 млн руб., чистый убыток — 67,7 млн руб. Всего в портфеле компании 32 госконтракта на общую сумму 650,1 млн руб. в основном на поставку и содержание систем весогабаритного контроля либо интеллектуальных транспортных систем для Белгородской области и других регионов страны.

Виталина Ярховска