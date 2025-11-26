Роскомнадзор раскрыл объем рекламы в запрещенном Instagram

В сентябре—октябре компании направили в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) информацию о размещениях рекламы в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) на 15,7 млн руб. Это в 64 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1 млрд руб.). Данные привел «Ведомостям» представитель Роскомнадзора (РКН, оператор ЕРИР).

После введения запрета на размещение рекламы на ресурсах организаций, признанных в России экстремистскими или нежелательными, реклама в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) не носит массовый характер, уточнили в РКН. Но осенью в этой соцсети продолжили размещать публикации образовательные компании, бренды средств по уходу за кожей, а также магазины по продаже парфюмерии и косметики, одежды, обуви и мебели.

В 2024 году на Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пришлось 20% сегмента рекламы у блогеров, или 11,6 млрд руб., следует из данных исследования комитета Ассоциации коммуникационных агентств России по инфлюенс-маркетингу. После вступления в силу запрета размер бюджетов на инфлюенс-маркетинг в этой соцсети, по оценке Getblogger, уже упал почти на 85%.

В марте 2022 года Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заблокировали в России по требованию Генпрокуратуры. В том же месяце Тверской суд Москвы признал деятельность корпорации Meta экстремистской и запретил ее деятельность в РФ. Запрет на размещение рекламы в указанных соцсетях вступил в силу с 1 сентября 2025 года. «Известия» писали, что штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях могут увеличить: для физлиц — с 2,5 тыс. до 80 тыс. руб., для юрлиц — с 500 тыс. до 1 млн руб.