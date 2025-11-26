ВТБ предоставит мэрии Белгорода кредит на 1,4 млрд рублей
ПАО Банк «ВТБ» (контрольный пакет акций у Росимущества) выиграло аукцион на предоставление мэрии Белгорода кредитной линии с лимитом 1,4 млрд руб. Стартовая цена контракта была снижена с 586,3 млн руб. до 583,4 млн руб., но в итоге соглашение заключили по начальной стоимости. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В торгах принимали участие два банка. Второй, название которого не разглашается, не стал снижать начальную цену.
Согласно документации, срок действия кредитной линии составляет два года. Процентная ставка — плавающая. Заемные средства позволят администрации покрыть дефицит бюджета и погасить текущие задолженности.
На прошлой неделе стало известно, что ВТБ выиграл возможность открыть мэрии Курска кредитную линию на 200 млн руб.