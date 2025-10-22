Мэрия Белгорода ищет банк для открытия кредитной линии на 1,4 млрд рублей

Комитет финансов и бюджетных отношений администрации Белгорода ищет подрядчика для открытия кредитной линии с лимитом 1,4 млрд руб. на два года. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 586,3 млн руб. Процентная ставка — плавающая. Заемные средства нужны городской администрации для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 12 ноября, итоги подведут 14-го.

В середине сентября Старооскольский горокруг Белгородской области искал банк для кредита на 400 млн руб. Впоследствии их отменили.

