Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин объявлен в розыск

Проживавший в Ставрополе продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин имеет долговую задолженность более 5,2 млн руб. по займу 2017 года, которую не погашал более семи лет, пишет РИА Новости со ссылкой на данные из судебных документов и материалов судебных приставов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В 2017 году он взял у некоего Александра 10 млн руб., обещав вернуть к апрелю 2018 года, но к настоящему времени вернул только 5,5 млн. Суд Ставрополя в 2023 году постановил взыскать с него непогашенную сумму в 4,5 млн руб., а также проценты на 881 тысячу и госпошлину свыше 35 тыс. руб. Исполнительное производство было заведено судебными приставами в августе 2024 года, и с тех пор взыскивается общая сумма долга и иных имущественных взысканий свыше 5,2 млн руб.

Параллельно с долгами по займу, против Разина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие утверждает, что продюсер на протяжении длительного времени использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым, присваивая денежные средства, которые по закону должны были поступать как лицензионное вознаграждение поэту. Размер материального ущерба по этому делу оценивается примерно в 500 млн руб. Разин обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы. В связи с уголовным преследованием он объявлен в международный розыск МВД.

Исходя из этих данных, Андрей Разин одновременно пытается избежать ответственности за многомиллионные имущественные задолженности и крупное мошенничество, что отражает серьезность ситуации вокруг его деятельности, связанной с управлением правами на музыкальные произведения и финансовыми обязательствами. Информация о долгах и уголовном деле подтверждена судебными документами, материалами приставов и официальными заявлениями адвокатов и правоохранительных органов. Местонахождение продюсера неизвестно.

Станислав Маслаков