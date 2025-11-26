«Известия»: мошенники стали заставлять россиян самостоятельно звонить им

В России появилась новая схема мошенничества, при которой жертвы сами звонят злоумышленникам, пишут «Известия». Этот способ обмана позволяет мошенникам обойти блокировки звонков в мессенджерах. По данным за третий квартал 2025 года, ущерб от подобных действий превысил 65 млрд руб., что почти на треть больше показателей предыдущего периода.

Злоумышленники маскируются под службы доставки, управляющие компании или банки и рассылают письма и SMS с просьбой перезвонить. Наиболее распространенные поводы для обмана — проверки счетчиков, замена домофонов и проблемы с авторизацией. В попытке решить якобы бытовую проблему жертвы сами звонят мошенникам.

Опрошенные газетой эксперты рекомендуют с осторожностью относиться к входящим звонкам и сообщениям, подключать двухфакторную аутентификацию и перезванивать исключительно на официальные номера компаний, указанные на их сайтах. Также не следует разглашать банковские данные и коды из SMS.