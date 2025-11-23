«Жертв погружают в ситуацию безумного страха»

Шефу моего мужа позвонил Собянин. Похвалил за работу, но также пожурил: часть личных данных ваших сотрудников оказались у третьих лиц. Впрочем, выход есть, заверил он: скоро позвонит министр финансов, который объяснит, что нужно делать, чтобы себя обезопасить. На очередную мошенническую схему начальник не повелся, но сколько таких, кто становится жертвами преступников! Почему люди, несмотря на многочисленные предупреждения, продолжают попадаться и как сделать, чтобы этого не происходило, мы спросили у Марианны Сачковой, доктора психологических наук, профессора кафедры общей психологии РАНХиГС, профессора кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ.

Марианна Сачкова, доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии РАНХиГС, профессор кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ

Беседовала Наталия Лескова

— Мошенников стало так много, они достают нас повсюду: звонят по телефону, пишут в Telegram, прикидываясь то начальниками, то друзьями. Это какой-то социально-психологический феномен или так должно быть?

— Нужно начать с того, что такой вид преступлений, как мошенничество, наверное, был всегда. А что касается современной ситуации, то, безусловно, за последние годы она заметно ухудшилась, что отражает и большое количество обращений граждан в правоохранительные органы. С одной стороны, увеличивается интенсивность, с другой стороны — более разнообразными становятся способы обмана.

— Как вы думаете почему?

— Во-первых, мошенников зачастую невозможно вычислить. Они пользуется своей анонимностью. Называют себя вымышленными именами, считают, что их не могут призвать ни к какой ответственности. Во-вторых, в отличие от других преступлений здесь жертва как бы добровольно отдает свои деньги или сообщает свои персональные данные. Понятно, что «добровольно» мы берем в кавычки, потому что это происходит под психологическим давлением, но жертва ведь могла этого и не сделать. Для мошенников же это быстрый способ обогащения с низкой возможностью привлечения к ответственности.

— Но почему таких историй становится не меньше, а больше?

— Здесь вступает в игру третий фактор. Он заключается в том, что появляется все больше средств, которые мошенники могут применить. Это интернет-ресурсы, цифровые технологии, различные варианты искусственного интеллекта. Например, дипфейк — технология имитации личности какого-то человека с подменой голоса и облика. Таким образом, дополнительные средства расширяют возможности мошенников.

— Можем ли мы сказать, что это в принципе свойственно природе человека — обманывать с целью наживы?

— Конечно, это поведение не свойственно всем людям, и особенности такой личности не носят врожденный характер. На данный момент проведено не так много психологических исследований, изучающих личность мошенника, однако некоторые отдельные качества были выявлены.

Например, в последнее время большой интерес у психологов вызывает синдром «темная триада» — это комплекс таких личностных черт, как нарциссизм, психопатия и макиавеллизм.

Нарциссизм связан со стремлением показать себя, свою исключительность. Такие люди часто пренебрегают мнением других и даже могут использовать его для удовлетворения личных нужд. Психопатия приводит к нарушению моральных норм, часто выражается в агрессивном поведении, отсутствии эмпатии и тревоги. Макиавеллизм — это стремление управлять, манипулировать, чувствовать власть над другим человеком. Описанные черты могут проявляться как по отдельности, так и в сочетании, составляя ту самую «темную триаду». Исследования показали, что у мошенников часто бывают выраженными именно названные черты, при этом они могут объяснять себе или окружающим, что их действия не нарушают нравственных законов.

— Например?

— Скажем, они считают, что таким образом преподают урок людям, которые проявляют глупость, наивность, жадность. Они «сами виноваты», их необходимо наказать. Или логика может быть такой: у меня материальные трудности, а у них и так все есть, мне нужнее эти деньги. Это эгоцентрическая позиция: свои интересы важнее интересов всех остальных.

Атаки на пенсионеров всегда были популярны у злоумышленников

Атаки на пенсионеров всегда были популярны у злоумышленников

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Давайте обсудим личность жертвы. Несмотря на то что граждан миллион раз предупреждали, попадаются не только наивные старушки, но и грамотные, адекватные люди. Они отдают все сбережения мошенникам, вроде бы зная, что так делать нельзя. Почему такое происходит?

— Что касается личностных особенностей жертв, то здесь уже несколько больше психологических исследований, но некоторые результаты носят противоречивый характер. С одной стороны, образ жертв мошенников окрашен положительно: их отличают доброжелательность, открытость, готовность прийти на помощь. Было установлено, что такие люди часто пунктуальны, самодисциплинированны, слывут, что называется, наивными оптимистами. Часто они ставят коллективные интересы выше своих. Но, с другой стороны, при взаимодействии с мошенником все это играет против них. Ко всему прочему, эти люди больше подвержены внушению, проще ведутся на манипуляции.

Внушение может осуществляться разными способами. Когда, например, группа что-то внушает человеку, оказывает на него психологическое давление, это вызывает такой известный феномен, как конформизм. Конечно, мошенники тоже объединяются в группы. Известно, что самый большой процент тех, кто стал жертвой мошенников, это люди 60+ и подростки от 12 до 18 лет, эти две возрастные категории обычно имеют самые высокие показатели внушаемости.

Во многих случаях жертва сама предоставляет мошенникам нужную информацию, дающую доступ к банковским приложениям

Во многих случаях жертва сама предоставляет мошенникам нужную информацию, дающую доступ к банковским приложениям

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

— С подростками понятно, а почему люди 60+ становятся такими внушаемыми?

— Дело в том, что с возрастом постепенно начинают угасать когнитивные способности: может снижаться уровень критического мышления, начинают страдать память и внимание. Эти процессы характерны не для всех пожилых людей, однако являются достаточно распространенным. А при снижении мыслительных способностей внушаемость становится выше: кто-то другой подсказывает, как поступить в ситуации, когда человек теряется и не может быстро принять решение.

— А в чем противоречивость научных данных о личностных чертах жертв?

— Интересны выводы исследователей, касающиеся тревожности таких людей. Оказалось, что люди с высокой тревожностью склонны становиться жертвами мошенников, однако среди них есть те, кто не попадается на уловки, потому что высокая тревожность заставляет их перепроверять информацию и откладывать принятие решения. Поэтому нельзя однозначно сказать, что все жертвы похожи. Но все-таки у них часто есть общее и самое главное, чем пользуются мошенники: высокий уровень доверия.

Злоумышленники нередко уговаривают своих жертв оформить кредит

Злоумышленники нередко уговаривают своих жертв оформить кредит

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

— Именно так происходит подчинение авторитету?

— Обычно мошенники действуют поэтапно. Думаю, что у них четко прописаны инструкции по коммуникации с жертвой. Все начинается с зондирования почвы. Сначала, когда мошенник звонит по телефону, он пытается войти в контакт с потенциальной жертвой, вывести ее на доверительный разговор и получить какую-то персональную информацию.

Зачастую звонят не один раз. Сначала входят в контакт, потом перезванивают уже как знакомому. Или сначала готовят к тому, что будет следующий звонок.

Еще один часто используемый вариант: авторитетное лицо должно подготовить жертву к тому, что дальше она будет участвовать в каком-то взаимодействии. Для этого используются различные каналы (например, мессенджеры, соцсети, телефонные звонки), через которые информируют будущую жертву от имени «директора организации», «ректора», «главного бухгалтера», «куратора из ФСБ»… При этом используется фотография реального человека, ставятся фамилия-имя-отчество в аккаунт поддельного номера телефона. Иногда задействуются и определенные атрибуты власти — скажем, мошенники надевают форму или предоставляют какой-то «официальный документ»: поддельное удостоверение, подписанное неизвестно кем, постановление и тому подобное. Дальше начинается раскручивание жертвы. Здесь тоже могут быть разные способы воздействия. Чаще всего используются так называемые эмоциональные качели с целью запугать человека, запустить эмоцию сильного страха.

Телефонные мошенники обманом заставляют жертв снимать наличные и передавать их курьерам

Телефонные мошенники обманом заставляют жертв снимать наличные и передавать их курьерам

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— На каких страхах чаще всего играют мошенники?

— Можно отметить определенную тенденцию: в последнее время увеличилось разнообразие мошеннических стратегий. Лет 10–15 назад мошенники больше играли на страхе потери какой-то выгоды, когда создавалась иллюзия, что вы что-то выиграли, например, в лотерею, или вам положена какая-то доплата от государства, но нужно заплатить налог или оплатить почтовые расходы. С одной стороны, страх упустить возможность, с другой — азарт обогащения. Сейчас же чаще внушается страх более травматичный — это страх потери личности. Для человека может быть непереносимой утрата, к примеру, социального статуса. Ему говорят, что будет заведено уголовное дело, потому что он кому-то не тому и не туда перечислил свои деньги, что он будет порицаем окружением.

Еще хуже — страх потери близких. Часто подросткам угрожают, что плохо будет их родителям, поэтому ребенок, не поставив никого в известность, забирает деньги из дома и передает курьерам. Это страхи, базирующиеся на благих намерениях. К ним можно отнести и помощь обществу, стране.

Иногда курьеры помогают предупредить передачу денег мошенникам и сохранить деньги

Иногда курьеры помогают предупредить передачу денег мошенникам и сохранить деньги

Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

— На такой крючок часто попадаются пожилые люди, которым важно чувствовать себя нужными, востребованными.

— Именно так. А в чем роль эмоциональных качелей? Дело в том, что сначала жертв погружают в ситуацию безумного страха, безысходности, а потом им резко дают поддержку — качают в другую сторону. Мошенник говорит: «Ничего страшного, сейчас мы все быстро решим». Так, по сути, он начинает выступать авторитетным лицом, которое может изменить эту ситуацию и вернуть человека в состояние покоя. «Вы сейчас возьмете деньги и перечислите на безопасный счет»,— говорит он.

Человек попадает в ловушку, в которой он не принимает решение, хотя ему кажется, что он сам так решил.

Причем его подталкивают очень быстро согласиться, ни с кем ничего не обсуждать, отключить телефон, чтобы «не сделать хуже». Ему обещают, что помогут: «Мы еще одного специалиста сейчас подключим»,— тут начинается групповое давление. Складывается ощущение: сейчас мне плохо, но есть решение, и все будет хорошо — так люди попадаются на удочку, причем далеко не только пенсионеры.

— Еще мошенники используют внушение, уверяют, что человек всех подводит. Страх подвести других тоже свойственен нашему менталитету?

— Да, он соответствует нашему национальному характеру. Статистика показывает: один из самых высоких показателей мошенничества именно в России. К сожалению, Россия здесь находится на первых позициях — мы доверчивы, стремимся помочь другим людям, с трудом говорим «нет».

Некоторые сбрасывают мошенникам деньги в пакетах из окон своих квартир

Некоторые сбрасывают мошенникам деньги в пакетах из окон своих квартир

Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

— Самый главный вопрос: что же делать, чтобы не попадаться на эту удочку? Какие практические советы можно дать?

— Больше информировать граждан о том, что если вам позвонили и требуют информацию личного характера, то кладите трубку, это мошенники. Нужно понимать, что, когда вы снимаете трубку или кто-то вам что-то показывает в видеоформате, это может быть неправдой. К любому незнакомому номеру, с которого вам звонят или пишут, должно быть недоверие.

Кроме того, нужно перепроверять информацию, никогда не принимать быстрых решений. Это вопрос самодисциплины и саморегуляции.

Если вам звонит якобы близкий человек, находящийся в беде, с неопределенного номера, обязательно положите трубку и по известному вам номеру перезвоните ему, уточните.

Если он не выходит на контакт, не предпринимайте никаких действий до момента, пока не сможете с ним связаться. То же касается организаций: нужно найти официальный телефон, связаться и проверить — на самом ли деле звонил сотрудник.

— Люди часто переживают: вдруг действительно звонил представитель органов, а я ему так грубо ответил? У меня, например, был случай, когда я чуть не послала реального врача, звонившего из поликлиники.

— Ничего страшного в выражении недоверия нет. Самое главное — самому себе поставить условие: я никогда не принимаю быстрых решений, особенно если дело касается финансов — взятия кредитов, передачи денег и тому подобного.

Обработкой жертв занимаются целые группы лиц

Обработкой жертв занимаются целые группы лиц

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

— Люди, которые уже попались на удочку мошенников, очень тяжело это переживают, считают себя неудачниками, казнят себя, чувствуют вину перед близкими. Что бы вы могли им сказать в поддержку?

— Когда жертва мошенничества начинает осознавать происшедшее, она может впасть в состояние стыда и угнетенности. Людям стыдно обратиться в органы или кому-то об этом рассказать — чем мошенники, кстати, очень хорошо пользуются. Но хуже, что есть те, кто самостоятельно не может с этим справиться. И это самое опасное. У тех же подростков, у которых саморегуляция еще очень слабая, иногда возникают крайне негативные мысли, вплоть до желания свести счеты с жизнью. К сожалению, случаи суицида уже были зафиксированы среди подростков—жертв мошенничества.

Несомненно, здесь можно посоветовать то же, что и людям, попавшим в трудные жизненные ситуации,— обратиться за психологической помощью и поддержкой.

Не стесняться обращаться в психологическую службу, особенно в такой острый период, который нужно пережить.

С психологом можно будет выработать стратегию преодоления кризиса — она обычно уникальна, носит индивидуальный характер. Тут важно не оставаться один на один с собой, ведь обычно у человека возникает желание закрыться, не сообщать никому о случившемся, но это не лучший способ.

— Кроме того, если он поделится с другими, это может кому-то помочь не совершить такой ошибки.

— Конечно! Нужно как можно больше распространять информацию о новых стратегиях обмана. Мошенники ведь постоянно совершенствуют приемы манипулирования, потому что старые перестают работать. Поэтому массовое освещение проблемы крайне важно, только сообща мы сможем ее решить.