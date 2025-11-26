В Чувашии при атаке БПЛА пострадали два человека

Город Чебоксары подвергся массированной атаке беспилотников. В результате пострадали два местных жителя, один из них подросток, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

В городе также зафиксированы повреждения в двух жилых домах. Временно эвакуированные из пострадавших зданий жильцы уже возвращаются в свои дома, уточнил господин Николаев.

«На данный момент ситуация полностью под контролем, угроза атаки отсутствует... Мы окажем всю необходимую поддержку тем, кто в ней нуждается»,— написал губернатор в Telegram.

Сегодня ночью в Чувашии проводили эвакуацию населения. Сколько людей она затронула, власти не уточняли. В аэропорту Чебоксар вводили ограничения на прием и отправку самолетов. Минобороны РФ о сбитых над территорией региона БПЛА не сообщало.