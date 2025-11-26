Суд перевел под домашний арест экс-начальника лечебного центра Минобороны

Хамовнический суд Москвы смягчил меру пресечения экс-начальнику 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны Константину Кувшинову. Он проходит по делу о взяточничестве и хищении бюджетных средств. Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и перевел генерал-майора из СИЗО под домашний арест, рассказал ТАСС один из участников процесса.

Константин Кувшинов возглавлял лечебно-диагностический центр с февраля 2019 года по май 2025 года. До этого работал начальником лечебно-профилактического управления — замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны.

Генерала арестовали в апреле, в августе меру пресечения продлили. Ему инкриминируют участие в хищении более 57 млн руб., выделенных на закупку медоборудования. По версии следствия, хищение было совершено в 2022 году, когда ЛДЦ заключил контракт с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на покупку и поставку медицинского оборудования на сумму более 100 млн руб. По делу также проходят топ-менеджер «Дельрус» Игорь Игнатов и коммерческий директор «ТДА-Сервис» Александр Хоцин.