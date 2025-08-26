Следствие требует продления ареста экс-начальника лечебного центра Минобороны

В Хамовнический суд Москвы поступили ходатайства Главного военного следственного управления СКР о продлении срока содержания под стражей бывшего начальника ФГБУ «9-й Лечебно-диагностический центр» Минобороны РФ генерал-майора Константина Кувшинова и предпринимателей Игоря Игнатова, Владимира Богданова и Александра Хоцина. Всем им вменяется в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В суд следствие обратилось 22 августа, дата рассмотрения ходатайств пока не назначена.

Константин Кувшинов возглавлял лечебно-диагностический центр с февраля 2019 года по май 2025 года. До этого он работал начальником лечебно-профилактического управления — замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны. Генерала арестовали 25 апреля 2025 года. Как тогда сообщалось, ему инкриминировали участие в хищении более 57 млн руб., выделенных на закупку медоборудования.

Версия следствия состоит в том, что хищение было совершено в 2022 году, когда ФГБУ «9-й Лечебно-диагностический центр» заключило контракт с компанией «Дельрус», в которой топ-менеджером работал Игорь Игнатов, и «ТДА-Сервис», где коммерческим директором трудился Александр Хоцин, на покупку и поставку медицинского оборудования на общую сумму свыше 100 млн руб. Путем завышения расценок на медтехнику фигурантам удалось похитить, как считают правоохранители, более 57 млн руб., которые они поделили между собой.

