Власти Кубы обвинили США в подготовке к свержению правительства Венесуэлы

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес обвинил США в подготовке к насильственному свержению правительства Венесуэлы в нарушении международного права и Устава ООН. В заявлении министра также отмечается, что в случае военной эскалации «будет совершено международное преступление наивысшего порядка».

Господин Родригес также назвал «несостоятельной ложью» декларируемую США необходимость борьбы с незаконным оборотом наркотиков. По его словам, концентрация в Карибском море значительного объема военно-морских сил чрезмерно велика «для борьбы с преступными организациями».

Ранее США признали Cartel de Los Soles («картель Солнц») иностранной террористической организацией. Американские власти считают, что картель возглавляет президент Венесуэлы Николас Мадуро. Правительство Венесуэлы в свою очередь заявило, что такой организации не существует в принципе, а США с помощью «фальсификации» пытаются оправдать «незаконное вмешательство в Венесуэлу».

Подробнее — в материале «Ъ» «Карибы готовят к бою».

Влад Никифоров