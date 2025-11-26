Дополнительные ограничения на полеты ввели в аэропорту Геленджика

В воздушной гавани Геленджика действуют дополнительные ограничения на полеты, об этом сообщили ночью 26 ноября в Росавиации.

По данным Росавиации, временные ограничения ввели в связи с требованиями безопасности. Прием и выпуск судов в воздушной гавани города-курорта не осуществляется.

В службе подчеркнули, что по действующему NOTAM аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00.

В это же время в Новороссийске действует тревога по БПЛА, режим беспилотной опасности объявил глава города Андрей Кравченко. Угроза атаки вводится на территории муниципалитета вторую ночь подряд. С 24 на 25 ноября Новороссийск подвергся массированному налету беспилотников, в результате чего пострадали около семи объектов жилой инфраструктуры.

София Моисеенко