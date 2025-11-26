В Новороссийске объявили тревогу по БПЛА, звучат сирены

Вторую ночь подряд в Новороссийске вводят режим беспилотной опасности. О тревоге оповестил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

В 01:56 26 ноября в Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников. Спустя несколько минут в городе включили систему оповещения, и Андрей Кравченко оповестил о действующей тревоге. По словам мэра, в Новороссийске ведется отражение налета вражеских БПЛА.

Андрей Кравченко напомнил о запрете на съемку работы систем ПВО и призвал жителей и гостей города укрыться в помещениях без окон.

Новороссийск перенес массированную атаку БПЛА прошлой ночью с 24 на 25 ноября. Режим тревоги в городе действовал более шести часов: за это время в результате падения осколков беспилотников пострадали около семи жилых домов, повреждения получили четыре человека.

София Моисеенко