Разгром для истории

В первый день пятого тура общего этапа Лиги чемпионов центральным матчем стала встреча «Челси» и «Барселоны». На своем поле лондонцы уверенно переиграли гостей, которые еще в конце первого тайма остались вдесятером. Забив три безответных гола, «Челси» впервые в своей истории с крупным счетом победил знаменитого испанского гранда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bradley Collyer / PA / AP Фото: Bradley Collyer / PA / AP

Центральный матч этого вторника в Лиге чемпионов, между «Челси» и «Барселоной», начался в хорошем темпе и уже в дебюте был богат интересными эпизодами. На 4-й минуте после розыгрыша хозяева забили гол, который был не засчитан из-за игры рукой их защитника Весле Фофаны. Вскоре футболисты «Челси» неподалеку от своих ворот не справились с прессингом гостей, но Ферран Торрес промахнулся из выгодной позиции. А еще через четверть часа главный судья словенец Славко Вичнчи из-за положения вне игры отменил второй гол «Челси», забитый после розыгрыша стандарта Энцо Фернандесом.

Тут же Педру Нету из выгодной позиции зарядил выше ворот «Барселоны», и лишь затем «Челси» все-таки добился своего. После розыгрыша углового оказавшийся на правом флаге атаки левый защитник лондонцев Марк Кукурелья выполнил прострел, и после серии рикошетов мяч угодил в ногу Жюля Кунде, случайно переправившего его в ворота.

Этим до перерыва неприятности гостей не ограничились. Заработав первое предупреждение за разговоры с арбитром в недозволенной форме, их капитан Рональд Араухо на 44-й минуте грубо остановил рванувшего вперед Кукурелью, пожалуй, лучшего игрока первого тайма, и получил вторую желтую карточку, превратившуюся в красную.

По такой игре «Барселона» в меньшинстве была обречена.

Через десять минут после перерыва в составе «Челси» блеснул Эстеван — 18-летний бразильский талант, который на правом фланге обыграл своего испанского ровесника Пау Кубарси и в борьбе с Алехандро Бальде поразил ворота Жоана Гарсии. А на 73-й минуте разгром гостей завершил Лиам Делап, получивший отличный пас от Нету.

В итоге — 3:0. «Челси» впервые в своей истории обыграл с крупным счетом «Барселону». (К слову, в матчах с другим испанским грандом, «Реалом», лондонцам пока этого не удавалось). Каталонцы же, в свою очередь, потерпели в Лиге чемпионов первое разгромное поражение после неудачной домашней встречи с ПСЖ в рамках четвертьфинала весной 2024 года.

В других встречах вторника еще один английский гранд, «Манчестер Сити», на своем поле неожиданно уступил леверкузенскому «Баейру» — 0:2, стамбульский «Галатасарай» проиграл берлинскому «Униону» — 0:1, а норвежский «Будё Глимт» — итальянскому «Ювентусу» — 2:3, причем это первая победа туринцев в нынешнем розыгрыше. Также дома со счетом 0:1 от лиссабонской «Бенфики» потерпел поражение амстердамский «Аякс» — единственная команда, которая на данный момент не набрала на групповом этапе ни одного очка. Дортмундская «Боруссия» убедительно переиграла испанский «Вильярреал» — 4:0, итальянский «Наполи» справился с азербайджанским «Карабахом» — 2:0, а «Марсель» — с «Ньюкаслом» — 2:1. Единственная ничья, причем нулевая, была зафиксирована во встрече пражской «Славии» и «Атлетика» из Бильбао.

По итогам вторника «Челси» приблизился к лидерам — «Баварии», «Арсеналу» и «Интеру», которые пока идут без потерь с 12 очками и свои очередные матчи проведут в среду. У лондонцев 10 баллов — столько же, сколько у «Манчестер Сити» и «Боруссии». Что касается «Барселоны», то она опустилась на 15-е место, имея 7 очков, как и еще несколько клубов, в том числе «Карабах» и «Наполи».

Евгений Федяков