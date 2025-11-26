«Коалиция желающих» отметила прогресс в урегулировании конфликта на Украине

Члены «Коалиции желающих» — канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер — провели телефонные переговоры по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. По итогам этой беседы глава правительства Британии отметил прогресс в вопросе разрешения украинского кризиса.

«Достигнут определенный прогресс, и я приветствую некоторые из произошедших событий. Это был шанс убедиться, что проект плана (по урегулированию конфликта, составленный США.— "Ъ") полностью отражает интересы Украины и закладывает основу для прочного мира»,— сказал Кир Стармер (цитата по Independent).

Несмотря на это, «Коалиция» продолжает настаивать на использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. «Скорейшее решение об обеспечении долгосрочного финансирования Украины, в том числе за счет полного использования замороженных российских активов, будет иметь решающее значение»,— отмечается в заявлении политиков, опубликованном по итогам переговоров.

США в ноябре подготовили план по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Он состоял из 28 пунктов, однако позже его сократили до 19. Это произошло после переговоров США и Украины в Женеве, а также консультаций с европейскими странами. Bloomberg сообщало, что из плана исключили пункт о замороженных активах России. Как накануне заявляла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, план почти полностью согласован, и осталось всего несколько пунктов, из-за которых у сторон сохраняются разногласия.