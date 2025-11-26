CNN: Дрисколл может заменить Хегсета на посту главы Пентагона

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл может заменить Пита Хегсета на посту военного министра, сообщает CNN. Представители администрации втайне обсуждают назначение уже несколько месяцев, утверждает телеканал.

Господину Дрисколлу симпатизирует президент США Дональд Трамп. Он постоянно спрашивает подчиненного его мнение о том, что можно сделать для разрешения конфликта на Украине. Часто называет его «ответственным за дроны», намекая на обширную работу господина Дрисколла над разработкой новых технологий беспилотников для американской армии.

Господин Дрисколл недавно посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и участвовал в переговорах США и Украины в Женеве. По утверждению Axios, он также провел встречи с российскими и украинскими представителями в Абу-Даби.

Нынешним же главой Пентагона Питом Хегсетом недовольны как высшие чины американской армии, так и республиканцы в Конгрессе. Причиной критики стала череда ошибок, которые министр допустил с момента вступления в должность, сообщала The Wall Street Journal. Президенту, отмечало издание, нравится господин Хегсет, и он особенно доволен успешными ударами по ядерным объектам Ирана.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Пентагоне поселился замечательный Хегсет».