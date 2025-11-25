Эрдоган предложил Стамбул для возможных переговоров России и Украины

Возможные прямые переговоры России и Украины можно провести в Стамбуле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара поддерживает связь с украинской и российской сторонами по этому вопросу.

Господин Эрдоган сделал это заявление на онлайн-встрече «коалиции желающих», передает Anadolu. Турецкий президент выразил готовность способствовать прямым контактам России и Украины.

24 ноября президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой мирный план президента США Дональда Трампа по Украине. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова содействовать переговорному процессу Москвы и Киева.

