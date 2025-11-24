Путин обсудил с Эрдоганом предложения США по Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом мирные предложения по украинскому урегулированию. Об этом сообщили в Кремле. Российский президент выразил заинтересованность в политико-дипломатическом урегулировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом»,— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее сегодня турецкий лидер заявил, что соглашение по Украине будет подписано, если его положения удовлетворят потребности обеих сторон в безопасности и их ожидания, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам турецкого лидера, компромисс возможен, если вопросы будут согласованы и будет создана прочная основа для начала переговоров. Турецкий лидер также подчернул, что Анкара готова содействовать переговорному процессу.

21 ноября Axios опубликовало «план Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта». В нем 28 пунктов. По данным источников издания в Белом доме, именно эти пункты были представлены российской и украинской сторонам для обсуждения. Как сообщает газета The Washington Post, Белый дом рассчитывает, что сначала эти документы подпишут президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, а затем план передадут российской стороне. По данным Financial Times, США ожидают, что Украина подпишет соглашение до Дня благодарения — 27 ноября.

Подробности о мирном плане — в материале «Ъ» «Вечно молодой, вечно с планом».

Анастасия Домбицкая