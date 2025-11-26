Анатолий Шутка сменил Владимира Филипцева на посту гендиректора «Дымова»

В холдинге «Дымов» произошла смена генерального директора. Как выяснил «Ъ», Владимира Филипцева, возглавлявшего группу компаний с августа, в середине октября сменил экс-финансовый директор Анатолий Шутка. Ранее господин Филипцев работал в ГК «Руст» Рустама Тарико, «Русагро» и Simple Wine. В самом «Дымове» на запрос издания не отреагировали.

По данным СПАРК, выручка основного юрлица группы — «Дымовского колбасного производства» — по итогам 2024 года выросла на 23,73%, до 16,1 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 36,61%, до 456,7 млн руб.

Новый глава Анатолий Шутка давно знаком с владельцем бизнеса Вадимом Дымовым (контролирует 88,42% долей). В 2020–2022 годах он руководил сетью «Республика», основным владельцем которой был господин Дымов.

Один из собеседников «Ъ» на рынке предположил, что причина кадровых перестановок — в сложностях быстрой адаптации к специфике мясного бизнеса. «В силу личностных особенностей собственника, требующего результаты здесь и сейчас, у Владимира Филипцева не было времени на "раскачку"», — считает он.

Смена руководства происходит на фоне сложной ситуации в секторе: потребители стали экономить. По данным «Нильсен», продажи колбас в январе—октябре 2025 года в натуральном выражении практически не росли, а по сосискам и вовсе зафиксировано падение.

