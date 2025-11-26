Общественники попросили усилить контроль за продажей украшений на маркетплейсах

Совет по общественному контролю за деятельностью электронных платформ (СОКЭП) обратился в Минфин и Федеральную пробирную палату (ФПП) с просьбой поддержать меры по борьбе с нелегальным оборотом ювелирных изделий. По оценке совета, объем теневого рынка на цифровых площадках достигает 26,6 млрд руб. в год. Речь идет о продаже украшений через маркетплейсы, классифайды и мессенджеры, в том числе под видом бижутерии, с поддельными УИН или фейковой валидацией.

Онлайн-канал уже занимает существенную долю: по данным СОКЭП, объем рынка ювелирных изделий в 2024 году составил 459,4 млрд руб., из них 28% пришлось на онлайн. В Sokolov уточняют, что маркетплейсы обеспечили 12,7% продаж в январе–сентябре 2025 года.

Юристы напоминают, что продажа ювелирных изделий строго регулируется: каждое украшение получает УИН и попадает в ГИИС ДМДК, с августа контролируются сделки дороже 1 млн руб. Нарушения несут риск штрафов до сотен тысяч рублей. По словам экспертов, к обходу норм могут прибегать небольшие бутики и шоурумы, а маркетплейсы создают более удобный канал сбыта — зачастую анонимный.

СОКЭП предлагает обязать площадки интегрироваться с ГИИС ДМДК, усиливать идентификацию продавцов и автоматизировать мониторинг. ФПП, по мнению совета, могла бы получить право досудебной блокировки подозрительных объявлений.

Источник «Ъ» в отрасли говорит, что нормативные акты для посреднических сервисов уже разрабатываются, что позволит определить порядок взаимодействия с госреестрами. Wildberries отмечает, что проверяет наличие производителя в реестре и УИН каждой позиции. В Sokolov считают проблему не критичной, напоминая, что покупатель может сам проверить УИН через QR-код.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Бриллиантовые дороги проверят на чистоту».