Бриллиантовые дороги проверят на чистоту

Общественники рассчитывают убедить федеральные власти ужесточить регулирование онлайн-продаж ювелирных изделий. Это требуется для борьбы с теневым сегментом, годовой оборот которого достигает 26,6 млрд руб. Речь об изделиях, продающихся с фейковыми регистрационными номерами, под видом бижутерии или личных вещей физлиц. На рынке уже начали обсуждать возможность увязки всех объявлений с системой госмониторинга.

Совет по общественному контролю за деятельностью электронных платформ (СОКЭП; объединяет потребительские организации) обратился в Минфин и Федеральную пробирную палату (ФПП) с просьбой поддержать меры по ужесточению контроля над нелегальным оборотом ювелирных изделий, следует из писем общественников (есть у “Ъ”). В ФПП подтвердили его получение. Согласованная позиция палаты пока формируется, пояснили там. В Минфине “Ъ” оперативно не ответили.

По подсчетам СОКЭП, объем нелегального оборота ювелирных изделий на цифровых платформах в России, по консервативной оценке, составляет 26,6 млрд руб. Это сделки, которые заключаются с помощью классифайдов, маркетплейсов и мессенджеров. В расчет принималась лишь предпринимательская деятельность без учета соглашений о перепродаже изделий между физлицами. Инструментами манипуляции с ювелирными изделиями в СОКЭП называют их реализацию под видом бижутерии, продажу подделок, использование фейковых уникальных идентификационных номеров (УИН) для валидации.

Онлайн не считается ключевым каналом для ювелирной розницы, но занимает существенную долю. По данным СОКЭП, совокупный оборот рынка в прошлом году составил 459,4 млрд руб. Доля онлайна — 28% (128,6 млрд руб.).

Директор управления внешней электронной коммерции Sokolov Михаил Александров говорит, что в январе—сентябре 2025 года на долю маркетплейсов пришлось 12,7% продаж ювелирных изделий.

Юрист группы публичных споров и защиты бизнеса Vegas Lex Михаил Шандро обращает внимание на то, что вся продажа ювелирных изделий в России регулируется отдельными нормами. Она производится через специальное кассовое ПО, каждое изделие получает УИН, который заносится в госсистему по контролю за оборотом драгметаллов (ГИИС ДМДК). С августа 2025 года сделки с изделиями дороже 1 млн руб. контролируются Росфинмониторингом. Управляющий партнер бюро a.t.Legal Николай Титов отмечает, что нарушение этих норм предполагает штрафы, размер которых обычно исчисляется сотнями тысяч рублей.

На нарушения установленного порядка, по мнению господина Шандро, могут идти небольшие бутики и шоурумы, рассчитывая снизить издержки. Николай Титов отмечает, что этот инструмент позволяет быстро и часто анонимно реализовать товары конечному потребителю. С развитием маркетплейсов риск распространения таких изделий через онлайн-торговлю возрастает и государству важно усиливать цифровой контроль, считает он.

В UVI jewellery отмечают, что использование цифровых платформ позволяет привлекать меньше внимания к теневой деятельности: продавая нелегальные изделия в физическом магазине, придется указывать как минимум место деятельности, попадая под контроль госорганов. В онлайн-сегменте сбыт может маскироваться в том числе под реализацию личных ювелирных изделий физических лиц: такие сделки не отслеживаются. Но нелегальный оборот есть не только на цифровых платформах, говорят в компании.

Алексей Моисеев, заместитель министра финансов, сентябрь 2021 года: Ювелирные изделия — продукт с высокой добавленной стоимостью, то есть ничем не хуже, чем те же самолеты.

Для решения проблемы СОКЭП предлагает обязать операторов электронных площадок интегрировать объявления в категории «ювелирные изделия» с ГИИС ДМДК, проводить усиленную идентификацию продавцов, вести автоматизированный мониторинг. Контроль за соблюдением этих норм, по мнению общественников, можно обеспечить, наделив ФПП правом досудебной блокировки сомнительных объявлений. Повысить ответственность бизнеса может практика оборотных штрафов. Сейчас цифровые платформы, по мнению общественников, не принимают достаточных мер для пресечения нарушений.

Источник “Ъ” на рынке цифровых платформ отмечает, что меры по регулированию уже планируются: идет разработка нормативных актов для посреднических сервисов, где будут установлены конкретные способы взаимодействия с ГИИС ДМДК. Они позволят планировать внедрение необходимых технических решений, считает он.

Пока, по словам собеседника “Ъ”, ситуация регулируется посредством модерации: если есть подтвержденная информация о том, что профессиональный продавец не состоит в ГИИС ДМДК, его товары не могут быть размещены.

Wildberries при регистрации продавцов ювелирных изделий и создании карточек проверяет наличие производителя или поставщика в реестре специального учета, пояснили в компании. Каждый товар, по словам представителя платформы, проверяется на наличие УИН. Изделия без него не допускаются к реализации. Михаил Александров не считает проблему нелегального оборота на цифровых платформах существенной: покупатели могут сами отследить путь товара через ГИИС ДМДК, отсканировав QR-код.

Дополнительное регулирование может появиться в тот момент, когда на рынке ювелирных изделий наблюдается спад. По данным ФПП, натуральные розничные продажи серебряных украшений в январе—октябре 2025 года снизились на 2,58% год к году, до 37,8 млн штук, золотых — на 9,7%, до 14,9 млн. Михаил Александров говорит, что в денежном выражении оборот всего рынка в январе—сентябре 2025 года прибавил 11% год к году, до 347 млрд руб.

По данным «Чек Индекса», в январе—октябре этого года количество покупок ювелирных изделий и бижутерии в России сократилось на 5% год к году. Но средний чек при этом увеличился на 3%, до 9,57 тыс. руб. Это объясняется общим снижением потребительской активности, считают аналитики. Впрочем, в UVI jewellery не готовы считать эти показатели падением рынка, указывая на то, что потребители скорее стали более тщательно относиться к выбору изделий, их дизайну, качеству и стоимости. Рост цен на золото, по мнению компании, может способствовать увеличению интереса покупателей к сохранению средств в драгоценных металлах не только в виде слитков и монет, но и в виде изделий.

