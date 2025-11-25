Горные районы Дагестана получат обновленные ЛЭП за 1,3 млрд рублей к 2026 году

«Россети Северный Кавказ» модернизирует воздушную линию электропередачи 110 кВ «Шамильская — Анцух» в Дагестане. Энергообъект снабжает электричеством свыше 70 тыс. жителей горных территорий республики. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По информации ведомства, модернизация проходит в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана. Финансирование осуществляется из федерального бюджета и превышает 1,3 млрд руб. Часть работ ведется в труднодоступной горно-лесистой местности с привлечением вертолета Ми-8. Завершение проекта запланировано на 2026 год.

«В ходе модернизации специалисты заменят 181 дефектную опору и почти 40 км изношенного провода. Техническая программа включает установку 40 км грозозащитного троса для защиты ЛЭП от прямых ударов молний и связанного с ними электрического перенапряжения», — пояснили в сообщении.

От стабильной работы энергообъекта зависит надежное электроснабжение части Шамильского, Тляратинского и Цунтинского районов. На территории этих районов расположены 210 социально значимых учреждений.

Валентина Любашенко