В Дагестане реконструируют 87 участков горных дорог в 2025 году

Правительство Дагестана направит 7 млрд руб. на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 87 участков горных дорог общей протяженностью 232,9 км в 2025 году. Об этом сообщили в ходе встречи председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов и врио министра транспорта Дагестана Магомед Тагиров.

По словам чиновников, работы проводятся в рамках развития горных территорий. Параллельно в регионе завершают строительство, реконструкцию и ремонт девяти объектов туристических автомаршрутов. Общая протяженность участков составляет 73,1 км, объем финансирования — 1,4 млрд руб.

«Власти также подготовили проекты по обновлению еще трех участков дорог общей протяженностью 30,2 км. Эти работы планируют выполнить в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Валентина Любашенко