Лесной пожар у СНТ «Сосновка» в Геленджике потушили

Лесной пожар в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Сосновка» под Геленджиком потушен на площади 4,5 га. Об этом сообщило краевое министерство природных ресурсов.

Возгорание ликвидировали в 17:40. По данным ведомства, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

О пожаре в садоводческом товариществе стало известно утром 25 ноября. Изначально площадь возгорания составляла 2 га.

Накануне спасательные службы зафиксировали три ландшафтных пожара на территории региона. В Геленджикском лесничестве выявили возгорание сухой травы на площади 0,7 гектара. Два других квалифицировали как лесные пожары: в Абинском лесничестве — 3 га и в Афипском лесничестве — 1 га.

Пожар в Геленджикском лесничестве потушили к 18:20 того же дня на площади 10 га. Два других лесных возгорания вблизи поселка Синегорск Абинского района и в Афипском лесничестве в районе поселка Мирный Северского района удалось полностью ликвидировать во второй половине дня 25 ноября на площади 22 и 22,5 га соответственно.

Анна Гречко