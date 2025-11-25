В Ставрополье разыграют контракты на вывоз мусора за 6,5 млрд

Региональный оператор «ЭКО-СИТИ» разместил на портале государственных закупок пять тендеров на транспортировку твердых коммунальных отходов. Общая стоимость контрактов превышает 6,5 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, закупки охватывают территорию Ставрополя, а также Шпаковский, Новоалександровский и Туркменский округа. Каждый тендер предполагает работу в конкретных районах города и муниципальных образований.

В техзадании указано: «Подрядчики будут заниматься загрузкой и перевозкой отходов в границах зоны ответственности регоператора. Исполнители также должны убирать контейнерные площадки в случае рассыпания мусора при разгрузке баков. Все мусоровозы необходимо оборудовать системами спутниковой навигации ГЛОНАСС».

Контракты рассчитаны на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года. Подача заявок завершается 10 декабря 2025 года.

Валентина Любашенко