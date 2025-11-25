ВККС поддержала назначение Алексея Шипилова председателем Краснодарского крайсуда

Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала Алексея Шипилова на должность председателя Краснодарского краевого суда. Решение принято с учетом мнения главы Верховного суда РФ Игоря Краснова, сообщила пресс-служба Верховного суда.

Алексей Шипилов руководит Краснодарским краевым судом с 2019 года. Срок его полномочий завершился в июне 2025 года. Судья награжден медалью Судебного департамента при Верховном суде России «За безупречную службу».

Коллегия также предложила кандидатуру Александра Боровика на пост председателя Арбитражного суда Республики Адыгея.

На должность главы краевого суда также претендовали Алексей Егоров и Ольга Василенко. Однако оба кандидата сняли свои заявки из-за поступивших жалоб.

