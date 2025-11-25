Пять регионов Северного Кавказа получат 1,7 млрд рублей на зарплаты бюджетникам

Правительство России выделило 1,7 млрд руб. пяти республикам Северо-Кавказского федерального округа на компенсацию расходов по повышению зарплат сотрудников бюджетной сферы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Согласно опубликованным сведениям, общий объем федерального финансирования на эти цели составляет 14 млрд руб. для отдельных субъектов страны. Средства направят на частичное возмещение дополнительных трат регионов на увеличение оплаты труда госслужащих.

Наибольшую сумму получит Ставропольский край — 464,8 млн руб. Северной Осетии выделят 437,5 млн руб., Чеченской Республике — 407 млн руб. Ингушетия получит 222,3 млн руб., а Карачаево-Черкесия — 176,8 млн руб.

«Федеральные средства обеспечат выплату заработной платы работникам бюджетных организаций в январе-феврале 2026 года. При расчетах учтен новый повышенный минимальный размер оплаты труда»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко