В Армавире перед судом предстанет водитель, по вине которого погибли подростки

Армавирским межрайонным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Фигуранта обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух подростков и причинение тяжкого вреда здоровью еще одного несовершеннолетнего, сообщили в пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, вечером 8 сентября 2025 года водитель легкового автомобиля отечественного производства, будучи в состоянии опьянения, превысил скорость и совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на ул. Мира. В результате ДТП на месте погибли двое 13-летних подростков, а 15-летний молодой человек с тяжелыми был госпитализирован.

Обвиняемый признал вину, на период расследования суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анна Гречко