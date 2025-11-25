Гипермаркеты О’кей в Черноземье сменили владельца

Акционеры люксембургской O’Key Group S.A. передали активы одноименной сети подконтрольному команде российского менеджмента ООО «РБВ Ритейл». Теперь компания управляет ООО «О’кей» и всеми его дочерними структурами, а также владеет 76 одноименными гипермаркетами. В Черноземье сеть представлена двумя магазинами в Воронеже (на улицах Шишкова и Кольцовской) и одним в Липецке (на улице Советской).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

О передаче магазинов «О’кей» российскому менеджменту стало известно в декабре 2024 года, в июне этого года информация появилась в повестке внеочередного общего собрания акционеров. ООО «РБФ Ритейл» должно было получить 99,56% сети после одобрения этой сделки правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями. Тогда собеседники «Ъ» отмечали, что сделка будет практически безденежной, но новому собственнику придется погасить кредиты на общую сумму почти 47 млрд руб.

В октябре ФАС согласовала «РБФ Ритейл» продажу сети некоему ООО «Земун», учредители которого не называются. Эксперты не исключают, что передача гипермаркетов менеджменту может стать промежуточным этапом, после чего сеть перейдет «Ленте».

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ».