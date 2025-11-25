Кассация признала законным приговор по делу о растрате в авиационном училище Кубани

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил приговор бывшим сотрудникам Краснодарского высшего военного авиационного училища имени Героя Советского Союза Анатолия Серова, осужденным за растрату 60 млн руб. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что в течение двух лет главный финансист училища Алексей Имас и его сообщники под видом выплат денежного довольствия военнослужащим похитили из кассы более 60 млн руб.

Прикубанский районный суд Краснодара в 2024 году приговорил фигуранта к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима и штрафу 900 тыс. руб., а его подчиненную Яну Веретнову — к 4 годам условно и штрафу 200 тыс. руб.

Апелляционный суд усилил наказание — Алексей Имас получил 5 лет лишения свободы, Яна Веретнова — 5 лет условно. С осужденных также взыскана сумма ущерба в пользу Минобороны РФ.

Сторона защиты оспорила решения в кассационном порядке, утверждая, что вина подсудимых не доказана. Четвертый кассационный суд не нашел оснований для изменения приговора и оставил его в силе.

Анна Гречко