СКР проводит проверку после травмирования 9-летнего школьника в Туапсе

В Туапсе неизвестный выстрелил из пневматического оружия в девятилетнего мальчика, ребенок госпитализирован с травмами лица. Следственный отдел по Туапсе СК России по Краснодарскому краю начал доследственную проверку по факту произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 21 ноября на улице Шаумяна. Согласно информации в социальных сетях, стрелок попал школьнику в область лица, после чего мальчика доставили в больницу.

Для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители проводят мероприятия по выяснению всех деталей происшествия и розыску нападавшего.

Руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял проведение процессуальной проверки под личный контроль. По итогам расследования будет вынесено процессуальное решение.

Анна Гречко