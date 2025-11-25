Воронежскую гимнастку Мельникову не пригласили в финал Бундеслиги

Спортивная гимнастка из Воронежа Ангелина Мельникова не получила приглашение в финал немецкой гимнастической Бундеслиги. В полуфинале она выступала за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. Об этом гимнастка сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация гимнастики России Фото: Федерация гимнастики России

«К сожалению, общественное внимание и политические дискуссии оказались значительно масштабнее, чем ожидали организаторы»,— прокомментировала госпожа Мельникова.

Ангелина Мельникова родилась в 2000 году в Воронеже. Она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Токио в 2021 году в командном первенстве. В личном многоборье и на вольных упражнениях она завоевала бронзовые медали. В 2021 году получила звание абсолютной чемпионки мира в личном многоборье. На чемпионате мира в 2019-м стала бронзовым призером в личном многоборье и вольных упражнениях. Четырехкратная чемпионка Европы. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году получила серебро в командном первенстве. Имеет звание заслуженного мастера спорта России. В марте 2025-го получила нейтральный статус.

В конце октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что госпожа Мельникова заняла первое место в финале личного многоборья на чемпионате мира в столице Индонезии Джакарте. Там же она завоевала еще две медали — золото в опорном прыжке и серебро в упражнениях на брусьях.

Мария Свиридова