ТАСС: продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин скрывается от следствия в США

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин скрывается в США и не намерен возвращаться в Россию. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Вчера стало известно, что господина Разина объявили в розыск по делу о мошенничестве.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин

Следствие утверждает, что Андрей Разин причастен к хищению средств поэта Сергея Кузнецова. По материалам дела, ущерб от его действий составляет около 500 млн руб., но эта сумма может измениться. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Адвокат семьи Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская сообщила, что дело возбуждено в 2021 году из-за присвоения средств, предназначенных Сергею Кузнецову. Вдова поэта признана потерпевшей. Если вину продюсера докажут, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие утверждает, что он использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения средств как правообладатель.