Продюсера «Ласкового мая» Разина объявили в розыск по делу о мошенничестве

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере с деньгами поэта Сергея Кузнецова, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Андрей Разин в 2005 году

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Андрей Разин в 2005 году

«Уголовное дело возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен»,— заявила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская «РИА Новости». Она уточнила, что потерпевшей по делу признана вдова господина Кузнецова, а Андрею Разину грозит до 10 лет лишения свободы.

Андрей Разин на протяжении долгого времени использовал поддельный договор с Сергеем Кузнецовым — с помощью него он получал деньги как правообладатель музыкальных произведений, установило следствие.

«Ласковый май» — российская поп-группа. Коллектив начал выступать в 1986 году и распался в 1992-м. Свою деятельность группа возобновила в 2009 году и вновь завершила в 2022-м. До 1991 года солистом «Ласкового мая» был Юрий Шатунов. После он уехал в Германию и начал сольную карьеру. В июне 2022 года певец умер в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. В августе 2024-го вдова музыканта Светлана Шатунова, а также его дети Дэннис и Эстелла подтвердили свои права на 23 песни группы, на которые претендовал Андрей Разин.