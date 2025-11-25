Участок трассы М4 «Дон» будут ремонтировать по ночам в Новороссийске

В Восточном районе Новороссийска по ночам будут ремонтировать отрезок федеральной дороги. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ремонт участка трассы М4 «Дон» км 1540 — км 1542 начнется с сегодняшнего дня, 25 ноября. Андрей Кравченко пояснил, что дорожные работы будут производиться с 20:00 до 06:00. Время их проведения перенесли в связи с частыми заторами на въезде в Новороссийск.

В рамках проекта на участке трассы заменят верхний и нижний слой дорожной одежды. Ремонт будет производить государственная компания «Автодор».

Общая протяженность участка трассы составляет 10,7 км, из них 5,7 км проходят в черте Новороссийска. На период проведения дорожного ремонта в Восточном районе ввели ограничения скоростного режима с сужением проезжей части. На отрезке дороги организовали реверсивное движение.

София Моисеенко