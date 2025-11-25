В Северском районе запустили производство медизделий мощностью 90 млн единиц в год

В станице Смоленской Северского района состоялся запуск нового производства медицинских изделий компании «Апрель». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил завод, осмотрел цеха и пообщался с коллективом, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

На предприятии запущена линия выпуска абсорбирующих пеленок с полной автоматизацией: в минуту изготавливаются 300 штук, в год — около 80 млн изделий. В чистой зоне организовано производство стерильных катетеров и наборов для самокатетеризации, что позволит полностью отказаться от импортной продукции.

Директор завода Роман Свириденко отметил, что в ближайших планах строительство индустриального парка, цеха для производства протезов и склада готовой продукции. Учредитель компании Валерий Чагин подчеркнул, что использование 90% российского сырья обеспечивает конкурентоспособность и технологический суверенитет.

Создание предприятия поддержано региональными программами: более 1 млрд руб. выделено через льготные займы Фонда развития промышленности и краевые субсидии. С запуском на проектную мощность завод планирует производить свыше 90 млн изделий в год, что обеспечит импортозамещение для медицинских учреждений края.

