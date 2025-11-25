Горнолыжные курорты РФ готовятся к росту посещаемости на 10% в сезоне 2025/26

Российский зимний туристический сезон стартовал с позитивными прогнозами: горнолыжные курорты страны ожидают увеличение посещаемости как минимум на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба госкорпорации Кавказ.рф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кавказ.РФ Фото: Кавказ.РФ

Такой прогноз озвучила Ассоциация горнолыжных комплексов на фоне результата прошлого сезона, когда количество туристов превысило 8 млн человек, что на 25% больше, чем предыдущем сезоне. Рост отрасли поддерживается системной работой по развитию туристической инфраструктуры и повышению транспортной доступности, отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников на селекторном совещании с регионами, где обсудили подготовку к зимнему сезону. В совещании участвовал и генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов, который рассказал о развитии курортов и новых культурных и спортивных событиях в этом сезоне.

В числе ключевых драйверов роста названы совершенствование зон катания на таких курортах, как «Манжерок» на Алтае, «Губаха» в Пермском крае и «Эльбрус», а также запуск новых локаций — «Мамисон» в Северной Осетии и «Арсеньев» в Приморье. Всего летом и осенью были завершены крупные проекты по расширению лыжных трасс и модернизации подъемников. Открытие новых аэропортов в Геленджике и Краснодаре улучшило транспортные коридоры, а внедрение мультимодальных билетов сделало доступнее поездки на курорты «Эльбрус» и «Архыз». Такие меры позволили привлечь на популярные территории тысячи туристов.

Контроль безопасности отдыхающих усилен: Ростехнадзор проверяет все канатные дороги, МЧС организует мониторинг склонов, а федеральный реестр аттестованных инструкторов насчитывает почти 6 тыс. специалистов. Региональные власти получили полномочия штрафовать нелегальных проводников и туроператоров, что повышает качество и безопасность услуг. В сезон 2025/26 на территории Кавказ.РФ будет открыто более 60 км горнолыжных трасс. Помимо традиционных спортивных мероприятий, появятся и культурные проекты — аудиогид «Завтрак с видом на Эльбрус», творческая резиденция и галерея современного искусства на «Мамисоне», пять крупных фестивалей.

Рост внутреннего туризма и формирование уникальных туристических продуктов в регионах поддерживает стабильный интерес россиян к путешествиям по стране. При этом туристический поток растет равномерно благодаря комплексной работе власти и бизнеса, что позволяет создавать комфортные, безопасные и разнообразные условия для отдыха зимой.

Станислав Маслаков