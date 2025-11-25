Стармер: Британия продолжает работать над планом по отправке войск на Украину

Великобритания все еще работает над планами по размещению многонациональных вооруженных сил на территории Украины после окончания боевых действий, заявил пресс-секретарь британского премьер-министра Кира Стармера. Его заявление передает Reuters.

Представитель премьер-министра Великобритании отметил, что государство по прежнему готово вводить войска на территорию Украины. «Это предложение остается в силе»,— сказал пресс-секретарь.

Пресс-секретарь господина Стармера сообщил, что премьер-министр провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого стороны обсудили «важность продолжающейся работы партнеров по коалиции по подготовке к размещению многонациональных сил после прекращения боевых действий».

21 ноября Bloomberg писал, что британский министр обороны Джон Хили заявил о подготовленном плане отправки войск на Украину в составе «Коалиции желающих». По его словам, Великобритания готова вложить более $638,2 тыс. на расходы по отправке своих войск на Украину, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Сегодня господин Стармер сообщил о решении союзников Украины работать с уже существующим планом США по урегулированию российско-украинского конфликта, а не создавать новый документ. По словам премьера, США и Украина добились прогресса по мирной инициативе на консультации в Женеве. Стороны продолжают редактировать документ, отметил он.

В опубликованной Axios первой редакции плана США было 28 пунктов. План предполагал отказ НАТО размещать войска на Украине, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими и сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. По информации Financial Times, после переговоров США и Украины в Женеве документ был сокращен до 19 пунктов.

