На улице Кирова в Геленджике на 8 дней ограничат движение транспорта

С 21:00 25 ноября на улице Кирова в Геленджике перекроют проезд, ограничительные меры будут действовать восемь дней. По данным пресс-службы администрации города, это связано с работами по переподключению абонентов «Газпрома».

Движение ограничат на участке от улицы Советской, включая перекресток, до улицы Приморской в районе городской стоматологии.

1 декабря с 09:00 для проведения работ по переподключению по ряду адресов в Геленджике ограничат подачу газа на два дня. Под отключение попадут следующие улицы:

ул. Кирова

ул. Ленина

ул. Первомайская

ул. Островского

ул. Горького

ул. Херсонская

ул. Октябрьская

ул. Толстого

ул. Керченская

пр-т Геленджикский

ул. Прибойная

ул. Таманская

ул. Школьная

ул. Советская

пер. Южный

ул. Шевченко

София Моисеенко