На улице Кирова в Геленджике на 8 дней ограничат движение транспорта
С 21:00 25 ноября на улице Кирова в Геленджике перекроют проезд, ограничительные меры будут действовать восемь дней. По данным пресс-службы администрации города, это связано с работами по переподключению абонентов «Газпрома».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Движение ограничат на участке от улицы Советской, включая перекресток, до улицы Приморской в районе городской стоматологии.
1 декабря с 09:00 для проведения работ по переподключению по ряду адресов в Геленджике ограничат подачу газа на два дня. Под отключение попадут следующие улицы:
- ул. Кирова
- ул. Ленина
- ул. Первомайская
- ул. Островского
- ул. Горького
- ул. Херсонская
- ул. Октябрьская
- ул. Толстого
- ул. Керченская
- пр-т Геленджикский
- ул. Прибойная
- ул. Таманская
- ул. Школьная
- ул. Советская
- пер. Южный
- ул. Шевченко