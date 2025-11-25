Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На улице Кирова в Геленджике на 8 дней ограничат движение транспорта

С 21:00 25 ноября на улице Кирова в Геленджике перекроют проезд, ограничительные меры будут действовать восемь дней. По данным пресс-службы администрации города, это связано с работами по переподключению абонентов «Газпрома».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Движение ограничат на участке от улицы Советской, включая перекресток, до улицы Приморской в районе городской стоматологии.

1 декабря с 09:00 для проведения работ по переподключению по ряду адресов в Геленджике ограничат подачу газа на два дня. Под отключение попадут следующие улицы:

  • ул. Кирова
  • ул. Ленина
  • ул. Первомайская
  • ул. Островского
  • ул. Горького
  • ул. Херсонская
  • ул. Октябрьская
  • ул. Толстого
  • ул. Керченская
  • пр-т Геленджикский
  • ул. Прибойная
  • ул. Таманская
  • ул. Школьная
  • ул. Советская
  • пер. Южный
  • ул. Шевченко

София Моисеенко

