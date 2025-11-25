В Воронеже до конца года могут открыть отделение посольства Белоруссии

Белоруссия до конца 2025 года планирует открыть в Воронеже филиал посольства в России. Такие планы озвучил глава МИД республики Максим Рыженков перед началом совместного заседания коллегии дипведомств двух стран в Москве. Его слова передает РИА «Новости».

Господин Рыженков напомнил, что в 2023–2025 годах шесть отделений посольства Белоруссии в России были преобразованы в генеральные консульства. В этом году они заработали во Владивостоке, Калининграде, Нижнем Новгороде.

В августе посольство Белоруссии в России начало разбираться в ситуации с сообщениями о том, что белорусов якобы держали в рабстве в Воронежской области. В сентябре региональный главк МВД возбудил уголовное дело по факту незаконного пребывания иностранцев в селе Подколодновка Богучарского района (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). По версии следствия, с января по август 2025 года глава фермерского хозяйства обеспечила условия проживания и организовала трудовую деятельность для 11 граждан Республики Беларусь, не имевших разрешительных документов для пребывания и работы в России.

Алина Морозова