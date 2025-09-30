Возбуждено дело о незаконном пребывании 11 белорусов на воронежской ферме

ГУ МВД России по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту организации незаконного пребывания иностранных граждан (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) в селе Подколодновка Богучарского района. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фермерское хозяйство в Воронежской области, где было организовано незаконное пребывание 11 белорусов

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

По данным полиции, с января по август 2025 года глава фермерского хозяйства, специализирующегося на выращивании зерновых культур, овощей и фруктов, обеспечила условия для проживания и организовала трудовую деятельность для 11 граждан Республики Беларусь, не имевших разрешительных документов для пребывания и работы в России.

В середине августа воронежское управление Следственного комитета России (СКР) инициировало процессуальную проверку после публикации в СМИ и соцсетях информации о незаконном удержании и лишении свободы работников на ферме в том же населенном пункте. По данным правозащитного движения «Альтернатива», в заточении в Воронежской области находились порядка 100 человек, в том числе иностранцы. Они работали на полях и в теплицах без возможности самостоятельно выйти за пределы хозяйства. Попытки побега из заточения пресекались, за ними якобы следовали наказания.

В ГУ МВД «Ъ-Черноземье» уточнили, что по факту незаконного удержания работников пока проводится проверка. Редакция также обратилась с запросом в СКР.

Кабира Гасанова