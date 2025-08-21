Ракету «Ангара 1.2» с военными спутниками запустили с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк запущена ракета-носитель «Ангара 1.2», которая выведет на орбиту военные космические аппараты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Это одиннадцатый пуск в истории ракеты «Ангара».

Ракета стартовала в 12:32 мск, отметили в «Роскосмосе». За запуск отвечал боевой расчет космических войск. Сколько космических аппаратов было отправлено на орбиту, в ведомстве не уточняют.

В июне космические войска успешно запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Ангара-А5» с космическими аппаратами на борту.